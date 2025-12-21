PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall auf der L97

POL-GM: Alleinunfall auf der L97
Marienheide (ots)

Eine 18-Jährige aus Lindlar war am Samstag (20. Dezember) auf der Leppestraße (L97) in Fahrtrichtung Marienheide unterwegs. Gegen 16 Uhr geriet die 18-Jährige mit ihrem Auto zunächst in den rechtsseitigen Grünstreifen, kollidierte mit einem Baum und schleuderte daraufhin zurück auf die Fahrbahn. Der Kleinwagen kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma, musste die L97 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Abzweigung nach "Gimborn".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

