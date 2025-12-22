Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus mehreren Autos in Bickenbach

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Bickenbach haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. Dezember) zwischen 01:30 Uhr und 05:10 Uhr mehrere Autos durchsucht. In der Straße "Vor der Hardt" schlugen die Unbekannten die Scheibe eines Seat Leon ein und entwendeten hochwertige Brillen. Zudem entwendeten sie aus einem in der Straße geparkten, unverschlossenen Mercedes ein Portemonnaie. Im Ulmenweg zerstörten sie die Seitenscheibe eines Hyundai und erbeuteten ein Portemonnaie und ein Handy. Münzgeld aus der Mittelkonsole war die Beute aus einem im Holunderweg unverschlossen abgestellten KIA. Im Wacholderweg durchsuchten die Unbekannten zwei unverschlossene Pkw, machten jedoch keine Beute, ebenso wie bei einem unverschlossenen BMW im Löhrweg. An einem Ford im Löhrweg schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein und entkamen mit einem Portemonnaie. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell