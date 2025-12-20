PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jahresabschluss auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Bei klassischem "Fritz-Walter-Wetter" endete das letzte Heimspiel des Jahres 2025 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Die Gastmannschaft aus Magdeburg reiste mit rund 1.500 Gästefans in die Westpfalz. Die 45.181 Stadionbesucher erwartete ein spannendes und torreiches Spiel. Der 1. FC Magdeburg gewann mit 3:2 gegen den 1.FC Kaiserslautern. Aus Sicht der Polizei war ein ruhiger Einsatzverlauf zu verzeichnen. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich waren aufgrund der Vielzahl der Fußballbegeisterten kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht gänzlich zu vermeiden. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde durch Kräfte anderer Polizeibehörden aus Rheinland-Pfalz unterstützt. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2026.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

