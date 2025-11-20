Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Boxberg: Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage - Jugendlicher angetroffen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an der Umfertalschule in Boxberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen sprach ein jugendlicher Schüler gegen 11 Uhr Drohungen gegenüber Mitschülern und Bediensteten der Schule aus. Danach verließ er das Schulgelände in unbekannte Richtung. Durch zahlreiche Polizeikräfte wurde das Schulgelände gesperrt und die Schule in Teilen geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden durch Polizeikräfte zu einem nahegelegenen Sportplatz gebracht und bis zum Ende des Einsatzes betreut. Der Jugendliche konnte schließlich gegen 13:30 Uhr angetroffen werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell