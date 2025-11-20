PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit drei Verletzten

Heilbronn (ots)

Walldürn: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Walldürn. Kurz vor 15 Uhr war ein 83-Jähriger mit seinem Citroen auf der Landesstraße 518 von Walldürn kommend in Richtung Althausen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Hyundai die Wilhelm-Röntgen-Straße in Richtung der L518. Als der Hyundai-Fahrer nach links auf die L518 in Richtung Walldürn auffuhr, übersah er vermutlich den hier bereits fahrenden Citroen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Hyundai leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:35

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Rosenberg: Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen verletzt Am Mittwochmorgen kam es gegen 09:30 Uhr auf dem Dörrhöfer Weg zwischen Dörrhof und Rosenberg aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel und einem VW. Die 44-jährige Fahrerin des Opel Insignia wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:34

    POL-HN: Auseinandersetzung an Infostand der Partei Alternative für Deutschland (AfD)

    Heilbronn (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung an einem Infostand der AfD am Heilbronner Kiliansplatz. Ein 24-jähriger Deutscher soll an den Stand herangetreten und hierbei ein Plakat bespuckt und gegen den Tisch geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll er die anwesenden AfD Mitglieder beleidigt und nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren