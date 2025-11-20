Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit drei Verletzten

Heilbronn (ots)

Walldürn: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Walldürn. Kurz vor 15 Uhr war ein 83-Jähriger mit seinem Citroen auf der Landesstraße 518 von Walldürn kommend in Richtung Althausen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Hyundai die Wilhelm-Röntgen-Straße in Richtung der L518. Als der Hyundai-Fahrer nach links auf die L518 in Richtung Walldürn auffuhr, übersah er vermutlich den hier bereits fahrenden Citroen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Hyundai leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell