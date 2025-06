Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gebäude der Kreisverwaltung

Ratzeburg (ots)

27.06.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.-26.06.2025 - Ratzeburg

In der Nacht vom 25. auf den 26.06.2025 kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Kreisverwaltung in der Barlachstraße in Ratzeburg.

Von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in das Gebäude des Kreises Herzogtum Lauenburg ein. Dabei beschädigten die Täter auf bislang unbekannte Weise mehrere Fensterscheiben und ein Türglas. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten, zum möglichen Stehlgut können aktuell jedoch noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter 04541/8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell