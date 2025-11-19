PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg: Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen verletzt

Am Mittwochmorgen kam es gegen 09:30 Uhr auf dem Dörrhöfer Weg zwischen Dörrhof und Rosenberg aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel und einem VW. Die 44-jährige Fahrerin des Opel Insignia wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die 62-Jährige Beifahrerin des VW Caddy war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Der 63-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Straße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 12 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

