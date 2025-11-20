PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Boxberg: Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage

Boxberg (ots)

Im Bereich der Verbundsschule Boxberg kommt es derzeit zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer derzeit noch unklaren Bedrohungslage. Besorgte Eltern bitten wir, nicht direkt zur Schule zu fahren. Eine Betreuungsstelle wird derzeit eingerichtet. Für Medienvertreter wird zeitnah eine Mediensammelstelle im Bereich der Sporthalle im Ballenberger Weg eingerichtet. Bitte halten Sie sich an die Absperrungen und bewahren sie Ruhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

