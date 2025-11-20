POL-HN: Boxberg: Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage
Boxberg (ots)
Im Bereich der Verbundsschule Boxberg kommt es derzeit zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer derzeit noch unklaren Bedrohungslage. Besorgte Eltern bitten wir, nicht direkt zur Schule zu fahren. Eine Betreuungsstelle wird derzeit eingerichtet. Für Medienvertreter wird zeitnah eine Mediensammelstelle im Bereich der Sporthalle im Ballenberger Weg eingerichtet. Bitte halten Sie sich an die Absperrungen und bewahren sie Ruhe.
