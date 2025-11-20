PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Unfall

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Brackenheim. Im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 05:15 Uhr zerstörte der Täter ein Fenster mit einem Steinwurf und stieg wenig später hierdurch in das Gebäude in der Frankenbacher Straße ein. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume entwendete jedoch nach bisherigem Stand nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07135 6507 beim Polizeiposten Brackenheim zu melden.

Abstatt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bereits am Montagabend, den 10. November, drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Abstatt ein. Im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 19 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Winzerstraße. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Durch eine Videokamera konnte zwei maskierte Männer aufgezeichnet werden, die sich um das Haus bewegten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

A6/Bad Rappenau: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt wurden. Gegen 8 Uhr erkannte der 47-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz wohl zu spät, dass der VW Caddy vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr hinten auf. Der 47-Jährige, sowie die 39-jährige Fahrerin des VW wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

