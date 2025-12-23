PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
  • Bild-Infos
  • Download

Reichshof (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (23. Dezember) kam es in Reichshof Erdingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau aus Reichshof wollte gegen 5:40 Uhr mit ihrem Renault Zoe an der Ampel von der L344 nach links auf die L324 in Richtung Odenspiel abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 48-Jährigen aus Reichshof, der auf der L324 von Odenspiel in Richtung Lichtenberg unterwegs war. Der 48-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Zoe-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme bis ca. 7:35 Uhr voll gesperrt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb und funktionierte einwandfrei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:19

    POL-GM: 62-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

    Wiehl (ots) - Am Samstagabend (20. Dezember) gegen 20 Uhr wartete ein 62-Jähriger aus Wiehl in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße auf seine Frau. Als es an der Autotür klopfte und er die Tür öffnete, sprühte eine unbekannte Person ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit circa fünf weiteren Personen. Der Unbekannte war etwa 18 ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:28

    POL-GM: Diebstahl aus mehreren Autos in Bickenbach

    Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Bickenbach haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. Dezember) zwischen 01:30 Uhr und 05:10 Uhr mehrere Autos durchsucht. In der Straße "Vor der Hardt" schlugen die Unbekannten die Scheibe eines Seat Leon ein und entwendeten hochwertige Brillen. Zudem entwendeten sie aus einem in der Straße geparkten, unverschlossenen Mercedes ein Portemonnaie. Im Ulmenweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren