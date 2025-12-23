Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (23. Dezember) kam es in Reichshof Erdingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau aus Reichshof wollte gegen 5:40 Uhr mit ihrem Renault Zoe an der Ampel von der L344 nach links auf die L324 in Richtung Odenspiel abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 48-Jährigen aus Reichshof, der auf der L324 von Odenspiel in Richtung Lichtenberg unterwegs war. Der 48-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Zoe-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme bis ca. 7:35 Uhr voll gesperrt. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb und funktionierte einwandfrei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell