Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto kracht gegen Laterne
Marienheide (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Kotthausen wurde am Montag (22. Dezember) ein 19-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Der VW-Fahrer war gegen 19:10 Uhr auf der Gimborner Straße von Himmerkusen in Richtung Kotthausen unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne sowie einen Zaun prallte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gimborner Straße war bis 19:45 Uhr voll gesperrt.
