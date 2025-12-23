PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Laterne

POL-GM: Auto kracht gegen Laterne
  • Bild-Infos
  • Download

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kotthausen wurde am Montag (22. Dezember) ein 19-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Der VW-Fahrer war gegen 19:10 Uhr auf der Gimborner Straße von Himmerkusen in Richtung Kotthausen unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne sowie einen Zaun prallte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gimborner Straße war bis 19:45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:19

    POL-GM: 62-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

    Wiehl (ots) - Am Samstagabend (20. Dezember) gegen 20 Uhr wartete ein 62-Jähriger aus Wiehl in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße auf seine Frau. Als es an der Autotür klopfte und er die Tür öffnete, sprühte eine unbekannte Person ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit circa fünf weiteren Personen. Der Unbekannte war etwa 18 ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:28

    POL-GM: Diebstahl aus mehreren Autos in Bickenbach

    Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Bickenbach haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. Dezember) zwischen 01:30 Uhr und 05:10 Uhr mehrere Autos durchsucht. In der Straße "Vor der Hardt" schlugen die Unbekannten die Scheibe eines Seat Leon ein und entwendeten hochwertige Brillen. Zudem entwendeten sie aus einem in der Straße geparkten, unverschlossenen Mercedes ein Portemonnaie. Im Ulmenweg ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:27

    POL-GM: Einbruch in Campingplatz-Kiosk

    Hückeswagen (ots) - In der Straße Großberghausen sind Unbekannte zwischen 15 Uhr am Freitag (19. Dezember) und 14:40 Uhr am Sonntag in einen Kiosk eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Tür auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren