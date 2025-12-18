Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Füßgänger auf der BAB27 stellt sich als Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis heraus

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) wurde gegen 12:30 Uhr ein Fußgänger auf der BAB27 zwischen der Anschlussstelle Altenwalde und Norholz gemeldet. Nach kurzer Zeit konnte ein 37-jähriger Mann angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er zuvor mit einem PKW auf der BAB27 liegengeblieben war. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW musste abgeschleppt werden.

