PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Füßgänger auf der BAB27 stellt sich als Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis heraus

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) wurde gegen 12:30 Uhr ein Fußgänger auf der BAB27 zwischen der Anschlussstelle Altenwalde und Norholz gemeldet. Nach kurzer Zeit konnte ein 37-jähriger Mann angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er zuvor mit einem PKW auf der BAB27 liegengeblieben war. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 13:48

    POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 134 zwischen Bokel und Bramstedt

    Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Bokel. Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) kam es gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 134 zwischen Bokel und Bramstedt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 43-jährige Frau aus Beverstedt war hierbei mit ihrem Pkw VW in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Pkw VW einer 55-jährigen Frau aus Hagen kollidiert. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:41

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Dorum

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Mittwoch (17.12.2025) ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Alsumer Straße in Dorum. Die 39-jährige Unfallverursacherin aus Midlum beabsichtigte mit ihrem Pkw, Opel Astra, an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, Audi Q4, eines 20-jährigen Mannes aus Bad Bederkesa. Es kam zum Zusammenstoß. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren