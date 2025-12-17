POL-CUX: Nach rechtsradikaler und jugendgefährdender Musik auf dem Sternenmarkt in Otterndorf - Beschuldigter ermittelt
Cuxhaven (ots)
Otterndorf. Nachdem es am vergangenen Wochenende auf dem Sternenmarkt in Otterndorf zu einem Vorfall kam, bei welchem rechtsradikale und jugendgefährdende Musik abgespielt worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6180334) konnte ein Beschuldigter ermittelt werden. Hierzu wurden unter anderem USB-Sticks ausgewertet, von welchen die Musik abgespielt worden sein soll.
Bei dem Beschuldigten handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Landkreis Stade.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
