PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach rechtsradikaler und jugendgefährdender Musik auf dem Sternenmarkt in Otterndorf - Beschuldigter ermittelt

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Nachdem es am vergangenen Wochenende auf dem Sternenmarkt in Otterndorf zu einem Vorfall kam, bei welchem rechtsradikale und jugendgefährdende Musik abgespielt worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6180334) konnte ein Beschuldigter ermittelt werden. Hierzu wurden unter anderem USB-Sticks ausgewertet, von welchen die Musik abgespielt worden sein soll.

Bei dem Beschuldigten handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Landkreis Stade.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren