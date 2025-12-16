POL-CUX: Einbruch in Supermarkt in Wanna
Cuxhaven (ots)
Wanna. Zwischen Samstag, 13.12.2025 21:00 Uhr und Montag, 15.12.2025 05:55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über das Dach Zutritt zu einem Supermarkt in Wanna. Sie gelangte in ein Büro und entwendeten Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721-5730 zu melden.
