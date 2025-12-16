PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf BAB27 - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am 15.12.2025 ereignete sich kurz nach 12:00 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27. In Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz nach der Anschlussstelle Uthlede wollte ein 18-jähriger Cadenberger einen unbeladenen Sattelzug überholen, als dieser plötzlich ebenfalls auf den Überholfahrstreifen ausscherte. Der 18-Jährige wich mit seinem SUV der Marke VW nach links aus, wo er die Mittelschutzplanke touchierte. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zum Sattelzug machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariats Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden. Ob der Sattelzug unbeladen oder die Sattelzugmaschine alleine ohne Trailer geführt wurde, kann aktuell nicht sicher gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

