Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Sonntagabend (14.12.2025) befuhr eine Streife des Polizeikommissariats Geestland gegen 21:00 Uhr die BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Nordholz in Richtung Cuxhaven. Unterwegs waren Sie hierbei mit weiß/silbernen Funkstreifenwagen.

Aufgrund massiver Fahrbahnschäden gilt auf diesem Teilstück bereits seit einiger Zeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h.

Die Streifenwagenbesatzung wurde hierbei von einem PKW Opel Insignia eines 47-jährigen Cuxhavener mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab im Anschluss einen vorwerfbaren Wert von 184 km/h. Den Mann erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und 700 Euro Bußgeld.

