Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer in Cadenberge ++++ Verkehrsunfall durch riskantes Überholmanöver auf der B495

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer aus Cadenberge war am Freitag (12.12.2025) gegen 11:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der B 73 in Cadenberge unterwegs. Beim Überqueren der Graf-Bremer-Straße wurde der Fahrradfahrer von einer 47-jährigen Autofahrerin aus Cadenberge übersehen und frontal erfasst. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW und Fahrrad entstand Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

++++

Osten. Am Samstag gegen 16:35 Uhr kam es auf der B495 auf Höhe Schüttdamm, Fahrtrichtung Hemmoor zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver. Nachdem ein 47-jähriger Schleswiger überholt wurde, setzte dieser zum Überholen des nun vor ihm fahrende Fahrzeuges an. Nach dem Wiedereinscheren leitet der 47-jährige eine starke Bremsung ein, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenstießen. Sowohl der 47-jährige Unfallverursacher, als auch der 20-jährige Fahrer des beteiligten PKW verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen von der Straße ab. Der 20-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

