Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss in Bülkau und Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Bülkau/Cadenberge. Am Samstag (13.12.2025) wurden zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Gegen 05:00 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Bülkau mit seinem PKW im Bereich Sprenge kontrolliert. Ein Vortest verlief positiv auf THC.

Gegen 18:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Cadenberger auf einem E-Scooter im Bereich Bahnhofstraße in Cadenberge kontrolliert. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv im Bereich THC.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

