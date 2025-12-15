Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss in Bülkau und Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Bülkau/Cadenberge. Am Samstag (13.12.2025) wurden zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Gegen 05:00 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Bülkau mit seinem PKW im Bereich Sprenge kontrolliert. Ein Vortest verlief positiv auf THC.

Gegen 18:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Cadenberger auf einem E-Scooter im Bereich Bahnhofstraße in Cadenberge kontrolliert. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv im Bereich THC.

Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell