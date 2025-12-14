Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14.12.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Trunkenheit im Straßenverkehr

Loxstedt / A27. Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 02:00 Uhr, kontrollierte ein Beamter der Polizei Geestland, auf der Autobahn 27 im Bereich Loxstedt, einen 37- jährigen Braker mit dessen PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Braker unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wird eine entsprechende Ordnungswidrigkeit eingeleitet und ihm wurde das Führen von Fahrzeugen bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 12:00 Uhr, ist es in 27639 Wurster Nordseeküste / Dorum zu einem Verkehrsunfall in der Poststraße 17, auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmittelgeschäftes EDEKA, gekommen. Ein schwarzer PKW Audi A6 sei in einen ordnungsgemäß geparkten PKW BMW in grau gefahren und habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW Audi machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der 04743 / 928-0 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell