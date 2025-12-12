Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Geldbörsendiebstähle bei Seniorinnen und Senioren in Einkaufsmärkten - Präventionstipps

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag und auch in der gesamten Woche kam es leider wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen von Seniorinnen und Senioren. Diese waren in nahezu allen Fällen in einem Einkaufsmarkt unterwegs und hatten dabei ihre Taschen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Neben dem Verlust von Bargeld werden auch oft entsprechende EC-Karten entwendet. Liegen dann noch PIN in der Geldbörse haben die Täterinnen und Täter leichtes Spiel und richten schnell noch deutlich höhere Schäden an.

Die Polizei rät daher wiederholt:

- Lassen Sie ihre Taschen niemals unbeaufsichtigt, auch nicht für einen kurzen Moment. Taschendiebe sind sehr geschickt und können die kleinste Unaufmerksamkeit ausnutzen - Tragen Sie wenn möglich Geldbörsen und Wertgegenstände direkt am Körper, nach Möglichkeit in verschließbaren Innentaschen - Bewahren Sie NIEMALS EC-Karte und PIN gemeinsam in der Geldbörse auf. Auch kleine Eselsbrücken, z.B. die Nummer in anderen Nummern zu "verstecken", sind nicht sicher - Nehmen Sie nur soviel Bargeld mit wie nötig

Viele weitere nützliche Hinweise und Präventionstipps finden Sie zum Beispiel hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

