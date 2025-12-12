POL-CUX: Alkoholisiert in Hemmoor unterwegs
Cuxhaven (ots)
Hemmoor.Am Donnerstag (11.12.2025) fiel den Einsatzkräften der Polizei Hemmoor gegen 19:55 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin auf, die mit ihrem Skoda den Rühmkorf-Weg in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde klar, dass vermutlich Alkohol die Ursache für das auffällige Fahrverhalten war. Ein bei der 49-jährigen Fahrerin aus Hemmoor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein der Hemmoorerin wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt nach Entnahme der Blutprobe untersagt.
