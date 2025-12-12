PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor.Am Donnerstag (11.12.2025) fiel den Einsatzkräften der Polizei Hemmoor gegen 19:55 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin auf, die mit ihrem Skoda den Rühmkorf-Weg in Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde klar, dass vermutlich Alkohol die Ursache für das auffällige Fahrverhalten war. Ein bei der 49-jährigen Fahrerin aus Hemmoor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein der Hemmoorerin wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt nach Entnahme der Blutprobe untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

