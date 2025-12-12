Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Sellstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Sellstedt. In den Nachmittagsstunden des 11.12.2025, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr, schlugen derzeit unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Sellstedter Straße in 27619 Schiffdorf ein. Aus dem Wohnhaus wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

