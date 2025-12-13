Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 13.12.2025

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Schiffdorf

Trunkenheitsfahrt in Beverstedt - Widerstand gegen Polizeibeamte - Zeugen gesucht Beverstedt. Am 12.11.2025, gegen 11:40 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Pkw mit unsicherer Fahrweise auf der Stubbener Landstraße in Beverstedt, Richtung Alte Bundesstraße. Der Pkw geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde nicht beobachtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Hagen im Bremischen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel stand und nicht in der Lage war, den Pkw sicher zu führen. Zudem war der Führerschein des Mannes aufgrund einer gerichtlichen Entziehung ungültig. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Ford Focus älteren Modells. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Pkw gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 / 9480 zu melden. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand und versuchte einen eingesetzten Polizeibeamten zu treten. Hierzu wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

Bereich PK Geestland

Verkehrsunfall

Loxstedt/BAB27. Am Freitag, den 12.12.2025 ereignete sich um 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 27, vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf in Fahrtrichtung Cuxhaven. Im dortigen einspurigen Baustellenbereich fuhr ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Wanna mit einem Mercedes Sprinter auf den vor ihm fahrenden Pkw der Marke Ford auf. Der 23-jährige Fahrzeugführer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden hierdurch mit ihrem Pkw auf den vor ihnen fahrenden Opel eines 51-jährigen Bremerhaveners aufgeschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme dürfte im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich liegen. Die Insassen des Ford und des Opel wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, weshalb die beiden Pkw mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt wurden. Durch den Unfall und ein weiteres unbeteiligtes liegengebliebenes Fahrzeug staute sich der Feierabendverkehr bis zur Anschlussstelle Bremerhaven-Süd zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell