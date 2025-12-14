PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CUX: Ausgelegte Giftköder in Bad Bederkesa - Hund eines Spaziergängers verstorben - Warnhinweis (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Sonntag (14.12.2025) wurden der Polizei Geestland gegen 10:00 Uhr in einem Waldstück im Bereich des Alten Postweges/Am Wendelberg in Bad Bederkesa ausgelegte Giftköder gemeldet. Der Hund eines 80-jährigen Spaziergängers aus Geestland hatte vermeintlich einen dieser Köder gefressen und war bereits kurze Zeit später daran gestorben.

Beamte des Polizeikommissariats Geestland hatten daraufhin vor Ort das Waldstück abgesucht und konnten insgesamt sechs ausgelegte Fleischbällchen auffinden und sicherstellen.

Sollten Sie mit ihrem Hund vor Ort unterwegs sein seien Sie bitte besonders aufmerksam und lassen Sie ihren Hund möglichst nicht frei laufen.

Wer die Köder ausgelegt hat und mit welcher Motivation ist derzeit noch unklar. "Absichtlich Gift zu verteilen, um Hunde oder andere Tiere zu verletzten oder gar zu Töten ist neben der reinen Strafbarkeit absolut verwerflich" so Stephan Hertz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Die Polizei Geestland hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

