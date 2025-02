FW-M: Schwergewicht zu Fall gebracht (Ludwigsvorstadt)

München (ots) - Samstag, 22. Februar 2025, 16.35 Uhr Heidemannstraße Ein dreijähriges Kind ist auf einem Parkplatz in der Heidemannstraße aus Versehen in einem Fahrzeug eingesperrt worden. Das Fahrzeug, ein Test- und Versuchsfahrzeug, ließ sich nicht mehr öffnen. Der Vater und zugleich Testfahrer des Pkw empfing die Einsatzkräfte und wies sie in die Problematik ...

mehr