Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW fährt auf mit Stahlträgern beladenen LKW auf - Fahrzeugführer schwer verletzt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am frühen Montagmorgen (15.12.2025) kam es gegen 06:30 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste mit einem VW Tiguan den rechten Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr, der unter anderem mit einem Stahlträger beladen war, welcher über die Ladekante hinausragte.

Infolge der Kollision bohrte sich der Stahlträger durch die Windschutzscheibe des Pkw, wodurch das Fahrzeugdach halbseitig aufgerissen wurde.

Der 38-jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und brach seine Weiterfahrt ab. Der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am Lkw-Auflieger entstand leichter Sachschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell