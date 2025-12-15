PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Otterndorf - Fahrzeugführer spricht bei Blutentnahme Bedrohungen und Beleidigungen aus

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Sonntagabend (14.12.2025) kam es gegen 21:00 Uhr auf der Stader Landstraße in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Otterndorfer war von der Fahrbahn abgekommen kam mit seinem Transporter in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Während der Blutentnahme sprach der Mann mehrere Bedrohungen und Beleidigungen gegen den diensthabenden Arzt aus. Der Unfallverursacher wurde daher in Anschluss an die Maßnahmen in Verhinderungsgewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

