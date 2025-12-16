Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rechtsradikale und jugendgefährdende Musik auf dem "Sternenmarkt" in Otterndorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Bei der Polizei in Cuxhaven wurde angezeigt, dass am vergangenen Wochenende im Rahmen des "Sternenmarktes" in Otterndorf durch bislang unbekannte Personen teils rechtsradikale und jugendgefährdende Musik abgespielt wurde. In verschiedenen sozialen Medien fanden sich entsprechende Videobeiträge hierzu.

Bei der abgespielten Musik handelte es sich unter anderem um Stücke der als Kriminiellen Vereinigung verurteilten Band "Landser" als auch einer Band, die bekannte Volkslieder unter anderem mit volksverhetzenden und antisemitischen Texten umdichtet.

Die weiteren Ermittlungen haben zudem Hinweise darauf ergeben, dass nicht nur am Freitag sondern auch am Samstag und am Sonntag entsprechende Musik abgespielt worden sein soll.

Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen des Jugendschutzgesetz und wegen Volksverhetzung. Die Ermittlungen wurden daher durch das Fachkommissariat für Staatsschutzangelegenheiten übernommen.

Die Unterscheidung Jugendgefährdung und zum Beispiel Volksverhetzung liegt an den dargebotenen Texten. Bei einer Indizierung darf die Musik nicht öffentlich angeboten oder abgespielt werden, da sie jugendgefährdend ist (Straftat Jugendschutzgesetz). Bei einer Beschlagnahme ist die Musik im Falle der Verbreitung / des öffentlichen Abspielens strafbar (in der Regel nach § 86a oder/und § 130 StGB)

Wir bitten Zeugen, die nähere Angaben zu den genauen Umständen vor Ort machen können, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

