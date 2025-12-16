Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Lange Wartezeiten an den Umleitungsstrecken bezüglich der Wesertunnelsperrung - Streit in der Warteschlange zur Weserfähre führt zu Beleidigungen und Bedrohungen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Sandstedt. Wie angekündigt ist aktuell der Wesertunnel in beide Fahrtrichtungen aufgrund eines Streiks gesperrt.

Vor dem Wesertunnel kam es nur zu wenigen Verkehrsbehinderungen.

Allerdings bildeten sich gerade vor der Weserfähre in Sandstedt kilometerlange Staus mit teils mehrstündiger Wartezeit. Dies führte leider bereits dazu, dass Verkehrsteilnehmende vor Ort in Streit gerieten, nachdem mehrere Fahrzeugführer versucht hatten an der Warteschlange vorbei zu fahren. Die Einsatzkräfte mussten vor Ort Anzeigen wegen Beleidigungen und Bedrohungen aufnehmen.

Fahren Sie bitte alle vorausschauend und umsichtig. Wartezeiten können für alle nervend und stressig sein. Das ist jedoch kein Grund ein solches Fehlverhalten zu zeigen. Entsprechende Strafanzeigen werden daher gefertigt.

