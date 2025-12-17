Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Beifahrer möchte mit gefälschtem Führerschein weiterfahren

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BABA27. Am Mittwoch (17.12.2025), gegen 02:00 Uhr, kontrollieren Beamte des Hauptzollamtes Bremerhaven einen PKW Peugeot. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige aus dem Kreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei Geestland wurde hinzugerufen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und er durfte die Fahrt mit seinem PKW nicht fortsetzen. Sein 18-jähriger Beifahrer versuchte die Beamten mit einem gefälschten Führerschein zu täuschen, um mit dem PKW weiterzufahren. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

