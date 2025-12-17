POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Beifahrer möchte mit gefälschtem Führerschein weiterfahren
Cuxhaven (ots)
Loxstedt/BABA27. Am Mittwoch (17.12.2025), gegen 02:00 Uhr, kontrollieren Beamte des Hauptzollamtes Bremerhaven einen PKW Peugeot. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige aus dem Kreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei Geestland wurde hinzugerufen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und er durfte die Fahrt mit seinem PKW nicht fortsetzen. Sein 18-jähriger Beifahrer versuchte die Beamten mit einem gefälschten Führerschein zu täuschen, um mit dem PKW weiterzufahren. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell