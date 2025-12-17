PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel - PKW-Fahrer schwer verletzt - umfangreiche Verkehrsbehinderungen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Mittwoch kam es gegen 11:15 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Bei einem missglücktem Überholmanöver kollidierten beide Fahrzeuge. Der PKW Fahrer, ein 62-jähriger Bremerhavener, wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landesstraße 135.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Vollsperrung konnte gegen 13:00 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 16:10

    POL-CUX: Einbruch in Supermarkt in Wanna

    Cuxhaven (ots) - Wanna. Zwischen Samstag, 13.12.2025 21:00 Uhr und Montag, 15.12.2025 05:55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über das Dach Zutritt zu einem Supermarkt in Wanna. Sie gelangte in ein Büro und entwendeten Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:24

    POL-CUX: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf BAB27 - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen/BAB27. Am 15.12.2025 ereignete sich kurz nach 12:00 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27. In Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz nach der Anschlussstelle Uthlede wollte ein 18-jähriger Cadenberger einen unbeladenen Sattelzug überholen, als dieser plötzlich ebenfalls auf den Überholfahrstreifen ausscherte. Der 18-Jährige wich mit seinem SUV der Marke VW nach links aus, wo er die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:43

    POL-CUX: Lange Wartezeiten an den Umleitungsstrecken bezüglich der Wesertunnelsperrung - Streit in der Warteschlange zur Weserfähre führt zu Beleidigungen und Bedrohungen

    Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen/Sandstedt. Wie angekündigt ist aktuell der Wesertunnel in beide Fahrtrichtungen aufgrund eines Streiks gesperrt. Vor dem Wesertunnel kam es nur zu wenigen Verkehrsbehinderungen. Allerdings bildeten sich gerade vor der Weserfähre in Sandstedt kilometerlange Staus mit teils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren