Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel - PKW-Fahrer schwer verletzt - umfangreiche Verkehrsbehinderungen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Mittwoch kam es gegen 11:15 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Bei einem missglücktem Überholmanöver kollidierten beide Fahrzeuge. Der PKW Fahrer, ein 62-jähriger Bremerhavener, wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus, sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landesstraße 135.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Vollsperrung konnte gegen 13:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell