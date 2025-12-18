Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Dorum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Mittwoch (17.12.2025) ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Alsumer Straße in Dorum. Die 39-jährige Unfallverursacherin aus Midlum beabsichtigte mit ihrem Pkw, Opel Astra, an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, Audi Q4, eines 20-jährigen Mannes aus Bad Bederkesa. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt.

