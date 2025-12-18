Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 134 zwischen Bokel und Bramstedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Bokel. Am gestrigen Mittwoch (17.12.2025) kam es gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 134 zwischen Bokel und Bramstedt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 43-jährige Frau aus Beverstedt war hierbei mit ihrem Pkw VW in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Pkw VW einer 55-jährigen Frau aus Hagen kollidiert. Durch den Unfall wurde die 55-jährige Frau zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell