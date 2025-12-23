POL-GM: Einbruch in Jugendzentrum

Wiehl (ots) - In der Zeit von Sonntag (21. Dezember), 22 Uhr, bis Montag, 15:30 Uhr, wollten Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße einbrechen. Dazu hebelten sie zunächst das Fenster eines Ölraums auf. Dort angekommen stellten sie fest, dass der Ölraum nicht mit dem Haus verbunden ist, und versuchten anschließend, die Terrassentür zu öffnen. Nachdem den Einbrechern auch das nicht gelungen war, ...

