Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Jugendzentrum
Hückeswagen (ots)
In der Nacht von Sonntag (21. Dezember) auf Montag gelangten Einbrecher über ein Fenster in ein Jugendzentrum an der Straße "Zum Sportzentrum". Im Gebäude hebelten sie zwei verschlossene Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell