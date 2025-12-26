PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Widerstand in Zelle gelandet

Wiehl (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Wiehl randalierte am Dienstagabend (23. Dezember) gegen 23:20 Uhr in einer Gaststätte in der Homburger Straße. Weil er trotz Anweisung des Wirts die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, wurde die Polizei gerufen. Diese sprach einen Platzverweis aus, dem der alkoholisierte Wiehler zunächst zögerlich nachkam, jedoch wenig später in die Gaststätte zurückkehrte, und dort unbeteiligte Gäste anpöbelte. Gegenüber den eingesetzten Polizisten leistete er Widerstand, indem er wild um sich schlug. Den Rest der Nacht musste er in einer Polizeizelle verbringen. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

