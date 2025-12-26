Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher stehlen Glühwein-Zapfanlagen
Nümbrecht (ots)
Eine Weihnachtsmarkthütte vor einem Restaurant an der Hauptstraße war in der Nacht von Mittwoch (24. Dezember) auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr brachen die Kriminellen die Holztür auf und stahlen zwei Glühwein-Zapfanlagen, zwei Waffeleisen und einen Laubbläser. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
