Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Glühwein-Zapfanlagen

Nümbrecht (ots)

Eine Weihnachtsmarkthütte vor einem Restaurant an der Hauptstraße war in der Nacht von Mittwoch (24. Dezember) auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr brachen die Kriminellen die Holztür auf und stahlen zwei Glühwein-Zapfanlagen, zwei Waffeleisen und einen Laubbläser. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

