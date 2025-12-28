PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unfallflucht+++Versuchter Einbruch+++Auto überschlägt sich+++Verkehrskontrolle+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in Idstein

Idstein, Limburger Straße 38-40,

Samstag, 27.12.2025, 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(Ha) Am Samstagvormittag kam es in der Tiefgarage des REWE-Marktes in Idstein zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte beim Ein- oder Ausparken eine schwarze Mercedes B-Klasse. Der Verursacher flüchtete sodann mit seinem Fahrzeug von dort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der B-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93 94 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Wohnung

Rüdesheim-Assmannshausen, Niederwaldstraße,

Zwischen Freitag, 26.12.2025, 20:00 Uhr und Samstag, 27.12.2025, 10:15 Uhr

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Assmannshausen zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung.

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum über ein Geländer Zugang zur Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Niederwaldstraße. Dort zerstörte man das Fensterglas der Türe, um in die Wohnung zu gelangen. Weiter kamen die Einbrecher jedoch nicht, da die Türe verschlossen war und man das Vorhaben abbrechen musste. Der Schaden an der Türe beträgt ca. 1.000,- EUR.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Fahrzeug überschlägt sich

Heidenrod, K 612,

Samstag, 27.12.2025, 13:00 Uhr

(am) Eine 28 Jahre alte Frau aus Heidenrod befuhr am Samstagmittag mit ihrem Pkw Landrover die K 612 aus Niedermeilingen kommen in Richtung Egenroth. In einer Kurve kam die Fahrerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie kam dann nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Glücklicherweise blieb die Verursacherin unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000,- EUR.

4. Berauscht in Verkehrskontrolle

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße,

Sonntag, 28.12.2025, 01:00 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizeistation Rüdesheim Verkehrskontrollen im ihrem Stationsgebiet durch. Gegen 01:00 Uhr wurde dabei in der Geisenheimer Straße ein Mercedes-Benz einer Kontrolle unterzogen. Da der 39-jährige Fahrer aus Eltville Anzeichen auf den Konsum verbotener Substanzen zeigte, wurde ein Drogen-Vortest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, musste der Fahrer sich auf der Polizeistation in Rüdesheim einer Blutentnahme unterziehen. Diesen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

