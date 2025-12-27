PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisste ist wieder da

Bad Schwalbach (ots)

(mp) Die um 08:25 h veröffentlichte Fahndung nach der 44Jährigen aus Rüdesheim am Rhein wird zurückgenommen. Die Dame ist wohlbehalten wieder zu Hause eingetroffen. Es wird gebeten, Namen und Bild nicht weiter zu verwenden.

