PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vermisste ist wieder da

Bad Schwalbach (ots)

(mp) Die um 08:25 h veröffentlichte Fahndung nach der 44Jährigen aus Rüdesheim am Rhein wird zurückgenommen. Die Dame ist wohlbehalten wieder zu Hause eingetroffen. Es wird gebeten, Namen und Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

