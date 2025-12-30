PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Keine presserelevanten Sachverhalte
Bad Schwalbach (ots)
Keine presserelevanten Sachverhalte,
Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 30.12.2025
(da)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.
