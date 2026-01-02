PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher werden gestört +++ Automaten aufgebrochen +++ Feuerwerkskörper sorgt für Brand in Kiosk

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher werden gestört,

Niedernhausen-Engenhahn, Eichenweg, Freitag, 02.01.2026, 01:12 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag versuchten zwei Einbrecher in ein Wohnhaus im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn einzusteigen. Um 01:12 Uhr wurden die Einbrecher an dem Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses im Eichenweg entdeckt und so in die Flucht geschlagen. Zuvor waren sie offenbar über eine Regentonne auf das Hausdach geklettert und hatten sich darüber dem Schlafzimmerfenster genähert. Einer der Täter rannte bei seiner Flucht durch das Hoftor des Anwesens. Von beiden liegt bislang keine detaillierte Personenbeschreibung vor.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Automaten aufgebrochen,

Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Feststellt: Mittwoch, 31.12.2025

(fh)Am Mittwoch wurde in Taunusstein-Hahn ein aufgebrochener Kaugummiautomat festgestellt. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter den in der Straße "Zum Schwimmbad" aufgestellten Automaten auf und öffneten diesen gewaltsam. Ob und wenn ja, an wie viel Diebesgut die Langfinger gelangten, ist bislang noch unklar. Am Automaten entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Feuerwerkskörper sorgt für Brand in Kiosk, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Donnerstag, 01.01.2026, 00:10 Uhr

(fh)In der Silvesternacht sorgte ein Feuerwerksköper für einen Kioskbrand in Wehen. Ersten Ermittlungen nach zündete eine unbekannte Person gegen 00:10 Uhr in der Aarstraße eine Silvesterrakete. Diese flog durch die geöffnete Tür eines dortigen Kiosks und explodierte an einer Wand, welche daraufhin Feuer fing. Durch die eilig herbeigeeilten Feuerwehrleute konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf die dahinterliegenden Wohnräume verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt. Hinweise zur verursachenden Person werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell