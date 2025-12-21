PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Betrunkener wird am Kopf verletzt

Gegen viertel vor neun am gestrigen Samstagabend wurde ein 52-jähriger Mann seinen Angaben zufolge in der Nähe der JET-Tankstelle in Bad Saulgau von mehreren unbekannten Jugendlichen angegriffen. Die Jugendlichen beschrieb der Geschädigte als ca. 18 Jahre alt und schwarz gekleidet. Der alkoholisierte Mann wies beim Eintreffen der Polizei eine Wunde im Kopfbereich auf, welche vor Ort durch die ebenfalls verständigte Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen kann als Ursache der Verletzung weder eine Straftat noch ein möglicherweise alkoholbedingter Sturz ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen übernommen. Dort können sich unter Tel.: 07581/4820 auch Personen melden, die am Samstagabend zwischen viertel nach acht und viertel vor neun in der Gegend um die JET-Tankstelle zum Sachverhalt passende Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Christian Schönfeld
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

