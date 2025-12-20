PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Deutliche Alkoholisierung führt zu Verkehrsunfall

Durch den Genuss von zu viel Alkohol geriet am Samstag um kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße in Ravensburg der Fahrer eines Nissan von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Unfallfahrer im Grünstreifen festgestellt, welcher zuvor offensichtlich die Ulmer Straße befuhr und beim Abbiegevorgang nach rechts in Fahrtrichtung Weingarten von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Das Verkehrszeichen knickte um, was zu einem Schaden von mindestens 200 Euro führte. Bereits der Anzeigenerstatter berichtete der Polizei, dass sich der Unfallfahrer im Grünstreifen festgefahren habe und nun durch verstärktes Gasgeben versuchte sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Die eintreffenden Polizeibeamten des Polizeirevier Ravensburg stellten in der Folge bei dem 38-jährigen Fahrzeuglenker fest, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Außerdem räumte der Unfallfahrer ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der verbeulte Nissan des Unfallfahrers wurde zunächst vor Ort im Grünstreifen belassen, der Schlüssel dazu jedoch von der Polizei beschlagnahmt. Die Polizei wird den Schlüssel erst wieder aushändigen, wenn der Unfallfahrer einen nüchternen, fahrtüchtigen Fahrer mit Fahrerlaubnis vorweisen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

