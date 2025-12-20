Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Haus mit Steinen und faulen Äpfeln beworfen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht der Polizeiposten Immenstaad zu Vandalen, die in der vergangenen Woche ein Haus im Efriedweg mit Steinen und faulen Äpfeln beworfen haben. Die Steine verursachten Sachschaden an den Fenstern, die Äpfel an der Hausfassade. Schaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07545/1700 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Friedrichshafen

Gartenlaube brennt - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bei einem Vollbrand einer Gartenlaube im Eichenmühleweg in Friedrichshafen kann die Feuerwehr am Samstag gegen 02.00 Uhr durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass das Feuer auf das dortige Wohnhaus übergreift. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen gehen zum momentanen Stand davon aus, dass die Gartenlaube durch einen bislang unbekannten Täter angezündet oder zumindest durch grobe Fahrlässigkeit in Brand gesteckt wurde. Dank dem sofortigen Löschangriff der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Bäume in der unmittelbaren Nähe sowie das Wohnhaus und seiner Holzfassade unterbunden werden, so dass es lediglich bei einem Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro durch die vollständig zerstörte Gartenlaube bleibt. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

