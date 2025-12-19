Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fünfzig Pakete in Wald entsorgt - Zustellung vor Weihnachten ungewiss

Vergeblich dürften fünfzig Geschädigte auf die Zustellung von Paketen warten, die sie bei einer großen Online-Plattform bestellt haben. Ein Passant fand am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf dem Wanderspielplatz "Horach" bei Ailingen mehrere Dutzend Pakete und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stellten die teils durchweichten Postsendungen sicher. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Pakete, die alle an Empfänger im Bereich Ailingen und Meersburg adressiert waren, mutmaßlich vom Zusteller selbst im Wald entsorgt worden waren. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Postgeheimnisses ein und bitten Personen, die den Zusteller bei seiner Tat beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Ermittler kontaktierten das Lieferunternehmen, das sich um eine zeitnahe Abholung kümmern wird.

Tettnang

Autofahrer verursacht bei Wendemanöver hohen Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 38.000 Euro hatte das Wendemanöver eines 52-jährigen Skoda-Lenkers am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zur Folge. Der Autofahrer wendete seinen Wagen in der Straße "Waldesch" und prallte dabei gegen einen geparkten Seat. Dieser wurde durch die wuchtige Kollision auf einen davor abgestellten VW geschoben. Der 52-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten zum Teil abgeschleppt werden.

Langenargen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr gefordert. Ein 93 Jahre alter Subaru-Lenker wollte von der Lindauer Straße kommend auf die Bundesstraße in Richtung Kressbronn auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen VW-Lenkers, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich im Anschluss in medizinische Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Überlingen

Betrunken hinterm Steuer

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 34-Jähriger, den eine Streife des Polizeireviers Überlingen am Mittwoch gegen Mitternacht auf der B 31 gestoppt hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus folgte. Seinen Führerschein musste der 34-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Er wird nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen müssen. Da sich der Gemütszustand des 34-Jährigen während der weiteren polizeilichen Maßnahmen verschlechterte, wurde er von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht.

Owingen

Pedelec-Lenker stoßen zusammen

Bei dichtem Nebel sind am Donnerstag gegen 18 Uhr zwei Pedelec-Fahrer auf dem Radweg entlang der L 195 Höhe Sorgenhöfe zusammengestoßen. Eigenen Angaben zufolge soll ein 49 Jahre alter Radfahrer, der in Richtung Owingen unterwegs war, vom Fernlicht eines Fahrzeugs geblendet worden sein. Dadurch erkannte er einen auf dem Radweg entgegenkommenden 72-jährigen Pedelec-Fahrer erst im letzten Moment. Der Senior, der seine Geschwindigkeit bereits reduziert hatte, versuchte ebenso wie der 49-Jährige auszuweichen. Dennoch kollidierten die beiden Pedelecs an den Lenkern, wodurch der Senior zu Fall kam. Er verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Der 49-Jährige blieb indes unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

E-Scooter-Fahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Sich der Kontrolle einer Polizeistreife zu entziehen hat am Donnerstag kurz vor Mitternacht ein 20-jähriger E-Scooter-Lenker versucht. Die Beamten waren auf den Mann in der Aachstraße aufmerksam geworden, weil dieser entgegen der gesetzlichen Regelungen eine zweite Person auf seinem E-Scooter transportierte. Anstatt nach Ansprache durch die Polizisten anzuhalten, fuhr der 20-Jährige weiter. Zunächst ließ er seinen Begleiter in der Straße "Im Öschle" abspringen und lenkte den E-Scooter dann über Grünflächen und Gehwege, bis er von einem Beamten auf einem Grundstück im Kapellenweg eingeholt und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Grund für die Flucht war der Streifenwagenbesatzung sofort klar: Der 20-Jährige stand merklich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Da er einen Vortest ablehnte, musste er die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Weiterfahren durfte er nicht. Der 20-Jährige muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 27-jährigen E-Scooter-Lenker zu, den Polizeibeamte am Donnerstag kurz vor 22 Uhr im Ortsgebiet gestoppt haben. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, weshalb der 27-Jährige die Beamten zum Polizeirevier für eine weitere Atemalkoholmessung begleiten musste. Er wird nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für das Lenken von E-Scootern in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum dieselben Regelungen wie für Kraftfahrzeuge gelten.

