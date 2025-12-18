PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tödliche Verletzungen hat sich der Fahrer eines Ford Transit bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen zugezogen. Zwei weitere Personen wurden schwerst- und zwei Personen eher leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 46 Jahre alte Fahrer des Ford gegen 16.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Richtung Steinbronnen auf die Gegenfahrbahn und prallte in eine Leitplanke. Die entgegenkommende Fahrerin eines Toyota versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite des Ford. Auch die Fahrerin eines Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber sowie der Feuerwehr rückte an die Unfallstelle aus. Der Fahrer des Ford verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer sowie die 56 Jahre alte Fahrerin des Skoda zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst, beziehungsweise Rettungshubschrauber in eine Klink gebracht. Die 51 Jahre alte Fahrer des Toyota sowie ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind wurden nach bisherigen Kenntnissen lediglich leicht verletzt und ebenfalls medizinisch betreut. An allen beteiligten Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Streckenabschnitt bleibt voraussichtlich bis in die späten Abendstunden hinein voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, eine medizinische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

