Fahrer eines weißen Transporters begeht Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Fahrer eines weißen Transporters, der am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in der Wilhelmstraße Unfallflucht begangen hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Der Fahrer streifte auf Höhe des Konzerthauses einen auf gleicher Höhe befindlichen VW Golf seitlich und richtet an diesem Sachschaden von rund 2.500 Euro an. Die Fahrerin des Golfs ließ den Unfall unmittelbar auf dem Polizeirevier aufnehmen, nachdem der Fahrer des weißen Transporters nicht angehalten hatte und weitergefahren war. Zeugen, die den Unfall kurz nach 7 Uhr beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallbeteiligten und dessen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Ladendieb flüchtet

Ein Ladendieb ist am Mittwochnachmittag aus einem Elektronikmarkt im Gänsbühlcenter geflüchtet. Der Unbekannte schnappte sich im Geschäft eine Playstation und steckte diese in eine Tüte. Als am Ausgang die Diebstahlssicherung auslöste und der Mann losrannte, versuchten mehrere Zeugen, ihn zu stoppen. Dabei verlor der Unbekannte seine beabsichtigte Beute und musste schließlich ohne diese fliehen. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Winterjacke und eine blaue Jeans sowie dunkle Sportschuhe. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Ladendieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Bad Waldsee

Verkehrskontrollen

Auf Amphetamin und Metamphetamin beim einen, sowie auf Kokain und Cannabis beim anderen Autofahrer, schlugen die Drogenvortests bei Verkehrskontrollen am Mittwochabend an. Beamte des Polizeireviers Weingarten stoppten zunächst in der Frauenbergstraße einen 27-Jährigen, der bei der folgenden Kontrolle Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtete und positiv auf Amphetamin und Metamphetamin ausgefallen war, musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht bestätigten, erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle. Darüber hinaus muss er mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen: Wie sich herausstelle, bestand für seinen Wagen kein aktueller Versicherungsschutz. Den zweiten Fahrer, einen 29-Jährigen, stoppten die Beamten später auf der L 285 zwischen Reute und Aulendorf. Nachdem ein Drogenvortest auch bei ihm positiv anschlug, diesmal auf Cannabis und Kokain, musste auch er seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ebenfalls eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen.

Isny im Allgäu

Mann soll Teenager verbal bedroht haben

Ein Unbekannter soll am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Lindauer Straße auf offener Straße drei Teenager verbal bedroht haben. Nun ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann das Trio angesprochen und nach einem Mobiltelefon zum Telefonieren gefragt haben. Als die drei Teenager verneinten, drohte der Unbekannte ihnen Schläge an und soll sie auch ein Stück weit zu Fuß verfolgt haben. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu geht ersten Hinweise zum dem Mann nach.

Wangen im Allgäu

Autofahrer verletzt bei missglücktem Überholmanöver Entgegenkommende schwer

Schwerere Verletzungen hat sich eine 63-Jährige am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8005 zwischen Wangen und Hergatz infolge eines missglückten Überholmanövers zugezogen. Ein 24-Jähriger wollte in Richtung Hergatz einen vorausfahrenden Transporter überholen, als er aufgrund von Gegenverkehr sein Vorhaben abbrechen musste. Beim Abbremsen verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und schließlich frontal in den Seat der entgegenkommenden 63-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten mussten in der Folge von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung noch am selben Tag wieder verlassen. An den beiden Unfallwagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt mehrere zehntausend Euro beträgt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrerin weicht in Leitplanke aus - Polizei bittet um Hinweise zu Unfall

Weil der Fahrer eines Tanklastzugs unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt hat, musste am Mittwochabend auf der A 96 eine 48 Jahre alte Autofahrerin eigenen Angaben zufolge ausweichen und geriet dabei in die Mittelleitplanken. Zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg wollte die VW-Fahrerin kurz vor 22.30 Uhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Lindau den Tanklaster überholen, als es zu der gefährlichen Verkehrssituation kam. Durch die Kollision mit der Mittelleitplanke entstand an dem VW T-ROC Sachschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro. Während der Fahrer des Sattelzugs seine Fahrt fortsetzte, lenkte die unverletzte 48-Jährige ihren Wagen auf den nächsten Autobahnrastplatz und verständigte die Polizei. Hinweise zum Tanklastzug sowie dessen Fahrer liegen bislang nicht vor. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet daher Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Randaliert und Anwohner bedroht und beleidigt - Mann in Gewahrsam genommen

Einen 66-Jährigen haben Beamte des Polizeirevier Leutkirchs am Mittwochabend in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklink gebracht. Der Mann sorgte für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen, nachdem er im Hausflur eines Mehrfamilienhauses randaliert hatte und Anwohner beleidigte und bedrohte. Zeitgleich rief der Mann selbst über ein Dutzend Mal auf dem örtlichen Polizeirevier an und schrie umher. Ein Richter ordnete das Betreten der Wohnung des 66-Jährigen an, woraufhin die Beamten zur Ramme griffen, als der Mann nicht selbst öffnete. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete der 66-Jährige Widerstand, weshalb ihn nun eine zusätzliche Strafanzeige erwartet. Mehrere gefährliche Gegenstände wie einen Schlagstock und ein Elektroimpulsgerät, die die Beamten in der Wohnung des Mannes auffanden, wurden sichergestellt.

Bad Wurzach

Polizei nimmt Aggressor in Gewahrsam

Die Nacht auf Donnerstag endete für einen 39-Jährigen in der Arrestzelle des Polizeireviers Leutkirch sowie mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann verhielt sich in seiner Wohnung hoch aggressiv, wobei auch nicht ausgeschlossen war, dass er in seiner Gemütslage Angehörige angeht. Nachdem Polizeibeamte den Mann am Abend aufgrund seines Verhaltens ermahnt hatten, kündigte dieser an, weiter randalieren zu wollen. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen daraufhin in Gewahrsam, wobei sich der Mann gegen die Maßnahmen körperlich zur Wehr setzte und darüber hinaus die Beamten beleidigte.

