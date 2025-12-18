Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.12.25

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden - Untersuchungshaft

Nachdem bei ihm im Rahmen einer Personenkontrolle am vergangenen Sonntag Betäubungsmittel aufgefunden wurden, sitzt ein 18-jähriger Tatverdächtiger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Heranwachsende war von einer Zollstreife im Stadtgebiet kontrolliert worden, wobei bei ihm zunächst eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und bei der Überprüfung seines mitgeführten Fahrrads festgestellt wurde, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Rahmen von daraufhin durchgeführten polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel in teils nicht geringer Menge, darunter Kokain und Marihuana, mutmaßliches Dealergeld und szenetypische Gegenstände gefunden. Aufgrund der Beweislage wurde der albanische Tatverdächtige schließlich am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither sitzt der 18-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen geführt werden, sind noch nicht abgeschlossen.

