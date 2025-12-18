PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.12.25

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden - Untersuchungshaft

Nachdem bei ihm im Rahmen einer Personenkontrolle am vergangenen Sonntag Betäubungsmittel aufgefunden wurden, sitzt ein 18-jähriger Tatverdächtiger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Heranwachsende war von einer Zollstreife im Stadtgebiet kontrolliert worden, wobei bei ihm zunächst eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und bei der Überprüfung seines mitgeführten Fahrrads festgestellt wurde, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Rahmen von daraufhin durchgeführten polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden in seiner Wohnung weitere Betäubungsmittel in teils nicht geringer Menge, darunter Kokain und Marihuana, mutmaßliches Dealergeld und szenetypische Gegenstände gefunden. Aufgrund der Beweislage wurde der albanische Tatverdächtige schließlich am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither sitzt der 18-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen geführt werden, sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch
Telefon: 0751 806-1344

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Bad Saulgau Polizei nimmt Strafgefangenen nach kurzer Flucht fest Nicht lange angehalten hat der Duft der Freiheit für einen 41-jährigen Strafgefangenen, der nur wenige Minuten nach seiner Flucht am Dienstag von der Polizei festgenommen wurde. Der 41-Jährige, der derzeit eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt absitzt, nutzte kurz nach 13 Uhr die Gelegenheit, nach einer ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Einbrecher steigen in Wohnhaus ein Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher genutzt, um am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus im Römerweg einzubrechen. Als der Bewohner gegen 11.15 Uhr zurückkam, sah er drei junge Frauen davonrennen, die offenbar "Schmiere" standen. In seinem Zuhause hatten die Täter das Schlafzimmer durchwühlt. Eine umgehende Fahndung nach den Einbrechern, ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Parkrempler - Polizei sucht nach Zeugen Einen Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag an einem Skoda verursacht, der zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Kiesparkplatz in der Schubertstraße abgestellt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren