Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher genutzt, um am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus im Römerweg einzubrechen. Als der Bewohner gegen 11.15 Uhr zurückkam, sah er drei junge Frauen davonrennen, die offenbar "Schmiere" standen. In seinem Zuhause hatten die Täter das Schlafzimmer durchwühlt. Eine umgehende Fahndung nach den Einbrechern, bei der neben mehreren Polizeistreifen auch Polizeihunde und eine Polizeidrohne im Einsatz waren, verlief ohne Erfolg. Die Frauen werden als etwa 18 Jahre alt, mit schwarzen und roten Jacken bekleidet und einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Personen, die am Vormittag auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Friedrichshafen

Einbruch in Gaststätte

Über ein gekipptes Fenster haben sich Einbrecher zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen Zutritt zu einer Gaststätte in der Steinbeisstraße verschafft. In der Küche durchwühlten die Täter mehrere Schubladen und waren dabei offenbar auf der Suche nach Bargeld. Sie stahlen einen Geldbeutel und richteten beim Einbruch Sachschaden an. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Love-Scamming

Einer Betrügerin, die ihm die große Liebe vortäuschte, ist ein 34-jähriger Mann aus dem Bereich Friedrichshafen aufgesessen. Anfang November war er auf einer Dating-Plattform mit einer Frau in Kontakt gekommen, woraufhin die vermeintliche Romanze ihren Lauf nahm und es auch zu Treffen kam. Die Frau spielte die große Liebe vor und erfragte dabei immer wieder finanzielle Unterstützung. Bis der 34-Jährige Mitte Dezember Zweifel bekam, hatte er bereits mehrere tausend Euro an sein Date übergeben. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der als "Love Scamming" bekannten Betrugsmasche. Informationen zu diesem Thema finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Langenargen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr an der Auffahrt auf die Bundesstraße 31 bei Oberdorf wurde eine Person leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass ein Vorausfahrender an der Stoppstelle anhalten musste, und fuhr aufgrund des geringen Sicherheitsabstandes wuchtig auf. Die Vorausfahrende wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Überlingen

Anlagebetrug

Einen Senior aus dem Bereich Überlingen ist Anfang des Monats auf einen Anlagebetrug hereingefallen und hat dabei eine hohe Summe in den Sand gesetzt. Im Internet war er auf die ausländische Investment-Möglichkeit aufmerksam geworden, die eine Verzinsung von aktuell utopischen 4,75% versprach. Er tätigte mehrere Überweisungen auf ausländische Konten und musste letzten Endes feststellen, dass der sechsstellige Gesamtbetrag weg und der Ansprechpartner der vermeintlichen Bank nicht mehr erreichbar war. Nun ermittelt die Polizei wegen des Anlagebetrugs und rät abermals zur Vorsicht. Informationen, wie sie falsche Geldanlagemöglichkeiten erkennen können, finden Sie im Internat auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

