PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.12.2025

Leutkirch/Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt Diebe fest - Aburteilung im beschleunigten Verfahren

Zu hohen Geldstrafen sind zwei 41 und 42 Jahre alte Tatverdächtige im beschleunigten Verfahren verurteilt worden, die am Montag in Leutkirch und in Bad Wurzach offenbar auf Diebestour waren. Die beiden Männer fielen einer Geschäftsinhaberin in Bad Wurzach gegen 15.30 Uhr in den Ladenräumlichkeiten auf, weil einer der beiden Tatverdächtigen sich in den dem Personal vorbehaltenen Bereich begab und dort offenbar Bargeld aus dem Geldbeutel der Geschäftsinhaberin entwendete. Als die Frau auf den Diebstahl aufmerksam wurde, sprach sie das Duo an, das postwendend zu Fuß die Flucht ergriff. Die Geschädigte sowie ihre Mitarbeiter und Zeugen verfolgten die beiden Männer. Ein in der Freizeit befindlicher Polizeibeamter wurde in der Marktstraße auf den Vorfall aufmerksam und nahm den 41-Jährigen vorläufig fest. Der 42-Jährige konnte von Beamten des Polizeipostens Bad Wurzach wenig später ebenfalls festgenommen werden. Nahezu zeitgleich erstattete die Inhaberin eines Geschäfts in Leutkirch Anzeige beim dortigen Polizeirevier, da ihr gegen 14.30 Uhr in den Ladenräumen ihre Geldbörse gestohlen worden war. Die Beamten konnten aufgrund der Personenbeschreibung einen Zusammenhang zu dem Diebstahl in Bad Wurzach herstellen und den Geldbeutel der Frau sowie das gestohlene Bargeld in der Jackentasche des 41-jährigen Tatverdächtigen auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden der 41-jährige Franzose und der 42 Jahre alte Marokkaner, welche am Montag vorläufig festgenommen wurden, am Dienstag einem Richter zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorgeführt. Dieser verurteilte die beiden Täter wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, und einen davon zusätzlich wegen Beleidigung, jeweils zu einer hohen Geldstrafe. Im Anschluss wurde das Duo auf freien Fuß gesetzt. Ob die Tatverdächtigen noch weitere Diebstähle begangen haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

