Friedrichshafen

Balkonbrand

Eine unachtsam entsorgte Zigarette dürfte die Ursache für einen Brand in der Stauffenbergstraße gewesen sein, zu dem zahlreiche Einsatzkräfte am Montag gegen 17.15 Uhr ausrückten. Ein Nachbar war auf die Flammen auf dem Balkon des Reihenhauses aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Bewohner einen Aschenbecher im Mülleimer entsorgt, der sich entzündete und in der Folge auf eine Sitzgarnitur und die Balkonverkleidung übergriff. Der im Tatverdacht stehende Heranwachsende, der von der Feuerwehr beim Betreten der Wohnung beim Zocken "gestört" wurde, hatten vom Einsatz bis dahin offenbar nichts mitbekommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Der Sachschaden ist aktuell nicht bekannt.

Meckenbeuren

Jugendlicher begeht mehrere Straftaten

Wegen diversen Straftaten muss sich ein Jugendlicher verantworten, den Polizisten am Montag gestoppt haben. Nachdem er an einer Tankstelle ein Auto getankt und ohne zu bezahlen davongefahren war, informierte ein Tankstellenmitarbeiter die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten den Jugendlichen antreffen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann nicht nur heraus, dass er Tankbetrug begangen und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatte, sondern auch, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand und den Pkw zuvor gestohlen hatte. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten Gegenstände auf, bei denen es sich den ersten Ermittlungen zufolge ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Der Jugendliche musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weil der Junge das Auto beim Tankbetrug offenbar auch noch mit dem falschen Kraftstoff befüllt hatte, musste es abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sipplingen

Einbrecher richtet Sachschaden an

Ein Einbrecher hat sich vergangene Woche zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmorgen Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Im Hirschacker" verschafft. Gewaltsam hebelte er an mehreren Türen, bis er in die Räumlichkeiten gelangte. In der Ferienwohnung öffnete er mehrere Schubladen, wurde mutmaßlich aufgrund der spärlichen Einrichtung nicht fündig und suchte offenbar ohne Diebesgut das Weite. Bei seinem Vorhaben richtete der Täter rund 1.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

